В Советском районе Брянска орудуют «охотники» за велосипедами

Жительница Брянска опубликовала в одной из соцсетей пост-предупреждение о том, чтобы местные жители остерегались «охотников» за велосипедами; по ее словам, у нее украли двухколесный транспорт 17 октября.

Мария Вазьмитина рассказывает, велосипед похитили между шестью и семью часами вечера из дома №37 на улице Фокина.

«Из подъезда были украдены два велосипеда, один из них мой (на фото). Это не единственный случай! По словам полиции, за вчерашний день было украдено шесть велосипедов в разных районах города. Не стоит думать: «со мной этого точно не произойдёт». Происходит. Будьте начеку», - рассказала девушка и добавила, что этим велосипедом очень дорожит. Попросила, если кто-то заметит его, чтобы сообщили.

«У меня тоже в этот день украли в этот же промежуток времени по улице Горбатова, но мой нашла полиция на след день», - поделилась Александра Белова-Ковалева.

«У моей у подруги украли в Бежице ночью со второго этажа из кладовки под замком. На подъезде кодовый замок, ключи от кладовки только у них и соседей. Соседи не знают, но определённо наводка была», - рассказала Наталья Рассихина.