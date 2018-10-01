Брянцы в сетях обсудили пугало в Фокинке

В лесу Фокинского района неизвестные создали пугало, фотографии опубликовали очевидцы в одной из соцсетей.

На снимках видно, что пугало, сделанное из мусора, напоминает Бабу Ягу. В качестве платья у нее кусок бордовой ткани, платок на голове – из старой бумаги или пакета. Пугало сделали даже руки и ноги.

В сетях местные жители выдвинули разные версии насчет того, кто бы мог сотворить это чучело.

По словам одних – это дело рук оккультистов, другие говорят, что это сделали сектанты. Третья версия, что это народ заранее к Масленице готовится.

«Это искусство! Это люди скучают по снеговикам!», - пошутил Артем Кучирко.

«Кто-то костюмчик для Хэллоуина припрятал, а вы нашли, да ещё и на всеобщее обозрение выставили. Что за люди», - прокомментировала Елена Лобова.