Жители Советского района останутся без холодной воды

Квартира в жилом доме загорелась 20 октября в смоленской Гедеоновке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Два автомобиля загорелись на улице 25 Сентября в Смоленске.

30-летний Александр Корякин ушел из дома 15 октября в Смоленске по улице Маршала Соколовского, с тех пор о нем не было никакой информации.

22 октября в областном центре случилась авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Напомним, холодную воду отключали в Володарском районе Брянска 24 августа, речь шла лишь о двух улицах.

11 сентября без воды остались жители домов улицы Брянского Фронта, №№18/2, 20/1, 22/1, 24; а также детский сад №150 «Юбилейный».

Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных на работ водопроводной сети в указанных жилых домах.

Речь идет о домах №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17 по ул. Романа Брянского.

24 октября с девяти утра до трех дня отключат холодную воду в Советском районе Брянска.

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