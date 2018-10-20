Жители Советского района останутся без холодной воды
24 октября с девяти утра до трех дня отключат холодную воду в Советском районе Брянска.
Речь идет о домах №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17 по ул. Романа Брянского.
Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных на работ водопроводной сети в указанных жилых домах.
11 сентября без воды остались жители домов улицы Брянского Фронта, №№18/2, 20/1, 22/1, 24; а также детский сад №150 «Юбилейный».
Напомним, холодную воду отключали в Володарском районе Брянска 24 августа, речь шла лишь о двух улицах.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Погрузка зерна в Брянском регионе Московской железной дороги в январе – сентябре 2018 года составила 75,2 тыс. тонн, что в 2 раза превышает уровень аналогичного периода 2017 года. При этом на экспорт отправлено 45,4 тыс. тонн зерна (+63% к уровню 2017 года).
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.