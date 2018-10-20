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«Черный бомж» поселился в поселке Белые Берега

Опубликовано Сегодня, 09:54

В одной из соцсетей пользователи опубликовали информацию о том, что в поселке Белые Берега появился «черный бомж», который поджигает старые дома.

Как рассказывают местные, человек без постоянного места жительства сжигает старые сараи и разрушающиеся дома.

В течение последней недели случилось два пожара, по словам свидетелей, по всей видимости, это дело рук пиромана.

«Как мы предполагаем, поспособствовал этому товарищ без определенного места жительства. Где он появлялся, там всё горит! У нас завелся свой «Чёрный бомж». С другой стороны, достали эти заброшки, а дед этот поддерживает программу по сносу ветхого жилья!», - сообщил с иронией автор поста.

Другие пользователи дали этому человеку не менее интересные прозвища.

«Золушка», - прокомментировал Сергей Михальченко.

«Мурзилка вырос!», -  заметила Галина Маширова.

Жители поселка, сообщив о человеке без определенного места жителя, опубликовали по ассоциации фото другого человека, всем известного бомжа в Чехии Людовика Долезала, самого грязного человека Европе, который страдал одним из видов психологического расстройства. Он любил спать в пепле и палить вещи.

В 57 Людовик оставил свою работу и стал бродяжничать. Правительство Чехии выдавало ему £ 81 помощи в месяц и еженедельные продовольственные наборы.

У Людвика были больные легкие, поскольку он курил более пачки в день. В 2016 году он умер на одной из ферм.

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