Около магазина в Жуковском районе прокурор обнаружил нарушения закона

Места для парковки потребовала оборудовать прокуратура Жуковского района на стоянке около магазина.

Речь идет о «Пятерочке» ООО «Агроторг», которая расположена на улице Карла Марка 76. Как выяснил прокурор, возле торгового помещения не было оборудованных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, а также соответствующих знаков.

«Учитывая, что такие нарушения затрудняют доступ инвалидов к объекту социальной инфраструктуры, прокурор потребовал устранить нарушения путем внесения представления генеральному директору организации», - сообщили в прокуратуре.