По улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
Проезд транспорта будет ограничен с 24 октября по 24 ноября по улице Спартаковской в областном центре.
Речь идет об участке от улицы Карачижской до Урицкого. Такие меры приняты в связи с ремонтом канализационного коллектора.
Из-за ограничения внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта, проходящего по улицам Спартаковская и Карачижская.
«В Брянской городской администрации просят автомобилистов заранее планировать маршруты движения и при необходимости использовать альтернативные пути объезда», - сообщили в пресс-службе администрации города.
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