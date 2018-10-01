По улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение

Проезд транспорта будет ограничен с 24 октября по 24 ноября по улице Спартаковской в областном центре.

Речь идет об участке от улицы Карачижской до Урицкого. Такие меры приняты в связи с ремонтом канализационного коллектора.

Из-за ограничения внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта, проходящего по улицам Спартаковская и Карачижская.

«В Брянской городской администрации просят автомобилистов заранее планировать маршруты движения и при необходимости использовать альтернативные пути объезда», - сообщили в пресс-службе администрации города.