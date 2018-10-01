Предприниматель Брасовского района оштрафован за рекламу

Прокурор Брасовского района привлек к административной ответственности предпринимателя, который нарушил закон о рекламе.

Как выяснилось, бизнесмен разместил на здании торгового центра в поселке Локоть рекламную конструкцию, при этом разрешения на ее установку у него не было.

«За установку и эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения по инициативе прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности ст. 14.37 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Арбитражный суд Брянской области оштрафовал предпринимателя в размере 3 тыс рублей.