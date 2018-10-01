Чиновник Телецкого сельского поселения наказан за нарушения в сфере закупок
На 15 тыс рублей оштрафовали должностное лицо Телецкого сельского поселения, его подозревают в нарушении закона о закупках.
Прокурор, проведя проверку, установил, что чиновник нарушил сроки размещения отчета про объемы закупок товаров у предпринимателей - не вовремя опубликовал эту информацию на сайте госзакупок.
На него было заведено административное дело по ч. 1.4. ст. 7.30 КоАП РФ.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
В последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.