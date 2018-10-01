Чиновник Телецкого сельского поселения наказан за нарушения в сфере закупок

На 15 тыс рублей оштрафовали должностное лицо Телецкого сельского поселения, его подозревают в нарушении закона о закупках.

Прокурор, проведя проверку, установил, что чиновник нарушил сроки размещения отчета про объемы закупок товаров у предпринимателей - не вовремя опубликовал эту информацию на сайте госзакупок.

На него было заведено административное дело по ч. 1.4. ст. 7.30 КоАП РФ.