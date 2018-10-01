Новую школу построят для жителей улицы Романа Брянского

Коллегия по вопросам градостроительства прошла в городской администрации 24 октября, на ней обсудили вопросы, связанные со строительством новых школ и детсадов в областном центре.

По словам чиновников, в ближайшее время начнется возведение двух новых дошкольных учреждений в Фокинском и Советском районах. Кроме этого, будет возведен новый корпус детского садика «Светлячок» в Бежицком районе. На территории старого аэропорта появится школа на 1225 мест.

Получат новую школу и жители улицы Романа Брянского, в конце сентября 2018 года заключили контракт на подготовку проектных документов. Учреждение рассчитано на 1225 мест.