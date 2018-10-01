Жительница Брянска пожаловалась на забитую ливневку

В соцсетях жительница Брянска опубликовала видео, на котором запечатлела разрушенную строительно-земляными работами улицу; женщина пожаловалась, что такой грязной и разваленной дорогой каждый день приходится ходить на работу.

Запись показывает, что проезжая часть и пешеходная дорожка полностью в земле, разрытиях и ямах. Во время дождя улица, по словам автора видео, превратилась в болото, через которое очень сложно пройти.

Причина такой ситуации – ливневку в этом месте коммунальщики никак не могут отремонтировать.

«Лето прошло, не хватило, осень наступила, давайте закончим ливневку, на которую двух предыдущих сезонов не хватило», - поделилась автор видеозаписи.

Женщина добавила, что и сейчас, хоть к ремонту и приступили, но на объекте работают всего четыре человека. Такими темпами ливневую канализацию будут ремонтировать еще очень долго.

«Хоть карьеры убрали, а то вчера скакал там после работы, как горный козел», - прокомментировал пользователь Евгений Тихий.

«Беспредел!», - заметил Дмитрий Фомичев.

«Интересное дизайнерское решение, тротуар, как в древней Руси, это законченный вариант благоустройства?», - спросил Роман Зайцев.

«На Станке Димитрова возле детской областной ливневки забиты», - поделился Иван Абашин.