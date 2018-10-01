Жительница Брянска пожаловалась на забитую ливневку
В соцсетях жительница Брянска опубликовала видео, на котором запечатлела разрушенную строительно-земляными работами улицу; женщина пожаловалась, что такой грязной и разваленной дорогой каждый день приходится ходить на работу.
Запись показывает, что проезжая часть и пешеходная дорожка полностью в земле, разрытиях и ямах. Во время дождя улица, по словам автора видео, превратилась в болото, через которое очень сложно пройти.
Причина такой ситуации – ливневку в этом месте коммунальщики никак не могут отремонтировать.
«Лето прошло, не хватило, осень наступила, давайте закончим ливневку, на которую двух предыдущих сезонов не хватило», - поделилась автор видеозаписи.
Женщина добавила, что и сейчас, хоть к ремонту и приступили, но на объекте работают всего четыре человека. Такими темпами ливневую канализацию будут ремонтировать еще очень долго.
«Хоть карьеры убрали, а то вчера скакал там после работы, как горный козел», - прокомментировал пользователь Евгений Тихий.
«Беспредел!», - заметил Дмитрий Фомичев.
«Интересное дизайнерское решение, тротуар, как в древней Руси, это законченный вариант благоустройства?», - спросил Роман Зайцев.
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