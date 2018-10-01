В селе Глинищево возобновили теплоснабжение после вмешательства прокурора
Прокурор Брянского района наказал главу администрации Глинищевского сельского поселения из-за отключения тепла в семи многоквартирных домах деревни.
Как выяснилось, отопление выключили, поскольку в котельной прорвало теплосеть. Это случилось по той причине, что Глинищевская сельская администрация не следила за состоянием теплотрассы, которая давно устарела.
Предоставление коммунальной услуги теплоснабжения приостановили со 2 по 5 октября 2017, что превысило допустимую продолжительность перерыва отопления. По закону, это считается нарушением прав граждан на своевременное и качественное получение коммунальных услуг.
«Прокурор района внес представление в адрес главы администрации Глинищевского сельского поселения. 5 октября теплоснабжение жителей домов возобновили», - сообщила пресс-служба прокуратуры.
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