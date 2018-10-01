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В Брянске наказали руководителя госинспекции труда

Опубликовано Сегодня, 16:00

Прокуратура Брянской области внесла на руководителя государственной инспекции труда региона представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как установил прокурор, 20 июля 2018 года в инспекцию труда обратилась жительница Брянска по вопросу нарушения ее трудовых прав. Однако работники этой организации в течение 2,5 месяцев мер по рассмотрению обращения не приняли.

Таким образом был нарушен закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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