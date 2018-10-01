В Брянске наказали руководителя госинспекции труда

Яркие выходные в дружной компании в ТРЦ «Макси». Где можно весело и с пользой провести время большой компанией или всей семьей, чтобы каждый смог найти себе занятие по вкусу? Ответ очевиден – в торгово-развлекательном центре «Макси», на третьем этаже которого легко найдется развлечение для всех смолян. Специально для вас мы составили пять сценариев идеального отдыха, которые не просто можно, но и нужно воплощать в жизнь в компании друзей и родных.