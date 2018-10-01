В Брянске в подъезде одного из домов устроили кошачий «туалет»

Жительница Брянска опубликовала в соцсети фотографии с мусором, а также кошачьим наполнителем и фекалиями в подъезде многоэтажки.

Женщина рассказала, что один из жителей дома не донес отходы и кошачьи экскременты вместе с использованным наполнителем до мусорного контейнера и выбросил прямо на лестничной площдаке.

«У нас в подъезде живет какая-то «свинья». Лень до мусорки дойти, которая в 10 метрах. Скинул с площадки свои отходы с кошачьим дерьмом», - поделилась автор поста.

«Рыба гниет с головы, даже если подростки виноваты, воспитания никакого, значит, нет, потому что сами родители так поступают, а дети смотрят и повторяют. У нас в новом доме такие же живут, если бы увидела, голыми руками заставила бы убирать», - прокомментировала Алена Егоровская.

Адрес фото: https://vk.com/actual32?z=photo-57571202_456271329%2Fwall-57571202_275253