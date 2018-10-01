В Бежицком районе почтальоны выбрасывают письма в урну – соцсети

В одной из соцсетей появилась информация о том, что сотрудники почты России не выполняют свою работу.

Они, по мнению местных жителей, выбрасывают часто письма в урну. Фото, на котором запечатлены несколько конвертов в мусорке, опубликовал брянец Денис Медведев.

«Вот так у нас работают сотрудники почты России в Бежицком районе по улицы Молодёжная», - поделился автор поста.

«Почему сразу сотрудники почты? Я так из налоговой выкидываю: не глядя и не вскрывая», - поделилась одна из пользователей.

«Сотруднице почты вернули письма, так как этой организации уже нет в этом здании, и она вместо того, чтобы просто отнести эти письма на почту, решила их выбросить», - заметил Денис.