В Бежицком районе почтальоны выбрасывают письма в урну – соцсети
В одной из соцсетей появилась информация о том, что сотрудники почты России не выполняют свою работу.
Они, по мнению местных жителей, выбрасывают часто письма в урну. Фото, на котором запечатлены несколько конвертов в мусорке, опубликовал брянец Денис Медведев.
«Вот так у нас работают сотрудники почты России в Бежицком районе по улицы Молодёжная», - поделился автор поста.
«Почему сразу сотрудники почты? Я так из налоговой выкидываю: не глядя и не вскрывая», - поделилась одна из пользователей.
«Сотруднице почты вернули письма, так как этой организации уже нет в этом здании, и она вместо того, чтобы просто отнести эти письма на почту, решила их выбросить», - заметил Денис.
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