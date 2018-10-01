Администрация Сельцо нарушила права матери-одиночки
Мать-одиночка обратилась к прокурору города Сельцо, заявив о том, что местная администрация нарушает ее жилищные права; в связи с обращением была проведена проверка.
Как выяснилось, мать-одиночка с 2013 года состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, поскольку имела в собственности долю помещения по площади меньше нормы, установленной законом. В комнате 34,4 квадратных метров, кроме нее, проживали иные члены семьи.
Прокурор города решил отстоять права гражданки и обратился в суд с иском, чтобы обязать местную администрацию обеспечить нуждающуюся помещением по договору найма.
«Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил иск», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Молодой матери предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру общей площадью 45,1 квадратных метров.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
24 октября в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 50 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.