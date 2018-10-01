Администрация Сельцо нарушила права матери-одиночки

Мать-одиночка обратилась к прокурору города Сельцо, заявив о том, что местная администрация нарушает ее жилищные права; в связи с обращением была проведена проверка.

Как выяснилось, мать-одиночка с 2013 года состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, поскольку имела в собственности долю помещения по площади меньше нормы, установленной законом. В комнате 34,4 квадратных метров, кроме нее, проживали иные члены семьи.

Прокурор города решил отстоять права гражданки и обратился в суд с иском, чтобы обязать местную администрацию обеспечить нуждающуюся помещением по договору найма.

«Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил иск», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Молодой матери предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру общей площадью 45,1 квадратных метров.