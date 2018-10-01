Территорию около железнодорожного вокзала оцепили в Брянске

Информацию об оцеплении 25 октября территории у железнодорожного вокзала в областном центре опубликовали местные жители в соцсетях.

Автор фотографии, на которой запечатлены машины скорой, правоохранителей, Максим Ларин, не зная о том, что произошло, прокомментировал увиденное так: «Кто-то убежал со мест лишения свободы, от ж/д вокзала оцеплено все!».

Некоторые пользователи тоже решили, как и автор поста, высказать свои умозаключения по этому поводу.

«Остальных керченских ловят. Говорят, в Брянск подались», - заметил мужчина под ником Dem.

Другие местные жители решили не верить этой информации.

«У автора откуда такая инфа?? Опять слухи», - прокомментировала Маргарита Бакумова.

«Скорая, пожарные и мчс зачем?», - спросил еще один брянец.

Все стало понятно, когда пользователь Наталья Шведова сообщила такие сведения: оказывается, около микрорайона Речной проводят оперативно-штабные учения. Поэтому, по словам девушки, тут собралось скопление полиции в бронежилетах, защитных шлемах, с оружием.