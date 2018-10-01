В Клинцах продают хлеб с «усатой» начинкой
Житель Клинцов опубликовал в одной из соцсетей фотографию хлеба с сомнительной начинкой с лапами и усами.
На снимке видно, что в испеченном тесте находится большой черно-коричневый таракан. По словам автора фото Анатолия Холода, продукт купил в магазине «Юлия».
«Усатую» начинку обсудили пользователи.
«Это вы еще заметили, там волосы в каждой второй булочке, и многие не замечают и вместе с ними съедают», - поделился Андрей Кореньков.
«Вам мясо бесплатно дали, а вы ещё и не рады», - пошутил пользователь под ником
Lexa Smirnov.
«В радиационной зоне живём, а к мутировавшему изюму так и не привыкли», - прокомментировал Тимофей Присяжный.
Вслед за Анатолием снимком хлеба с не менее интересной начинкой поделился еще один пользователь Геннадий Куцкий. Ему попался продукт с куском угля. Мужчина рассказал, приобрел его в «Магните».
Напомним, брянцев кормят хлебом с интересной начинкой.
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