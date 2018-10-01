Мусор в Клинцах валяется прямо у дорог
Жители Клинцов неустанно продолжают выкладывать в сеть фотографии мусора, в котором погряз райцентр; 23 октября очевидцы опубликовали свалку, образовавшуюся на остановке «Плющенко», в среду, 24-го, появился очередной снимок с отходами вдоль автомагистрали.
На фото видно, что около проезжей части неизвестные выбросили пакеты с полиэтиленовыми кульками, пластиковыми бутылками и органикой.
По словам местных, по всей видимости, эти отходы оставили проезжие автомобилисты.
«Мое мнение, чтобы избежать подобные явления, нужны контейнеры!», - подчеркнул Евгений Карелин.
«Возле контейнеров будет то же самое, если не хуже», - заметила Ирина Толкачева.
«Если тут еще соберут, то, что творится в лесах недалеко от города - это страх и ужас. Неужели вы не понимаете, что нам и нашим детям, внукам еще здесь расти и этим дышать, и в этом жить. И самое главное, что такое делают взрослые люди, чаще, чем молодежь», - прокомментировала Оля Чудопал.
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