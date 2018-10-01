В магазине Суражского района продавали мясо сомнительного качества

На предпринимателя – владельца магазина, расположенного в Суражском районе, прокурор завел административное дело в связи с обнаруженными нарушениями при продаже мясной продукции.

Как показала ревизия, у бизнесмена не было документов, которые бы подтверждали качество и безопасность мяса.

На хозяина магазина дело было заведено по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований к продукции, хранения, реализации и утилизации, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».

«Документ по существу рассмотрит Арбитражный суд Брянской области», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.