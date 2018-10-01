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Брянцы обсудили в сетях новый «вход» в парк Толстого

Опубликовано Сегодня, 11:43

Очередной открытый канализационный люк в Брянске возмутил местных жителей, и они решили поговорить на эту тему в соцсетях.

Речь идет о люке в парке имени Толстого со стороны школы №4. По словам автора поста и фото Ивана Чернюка, крышка открыта уже несколько дней. Если идти и мечтать, то можно запросто угодить в этот «портал».

Другие пользователи подхватили и развили эту тему по-своему, назвав открытую канализацию новым «входом» в парк.

«Вход в парк Толстого со стороны 4 школы. Смотрите под ноги!!», - поделился Иван.

«Зачем смотреть под ноги, это же вход!!!», - сказал Алексей Макаренко.

«Ха-ха-ха! Вход в парк Толстого уже через люк! Что там теперь новые достопримечательности появились?», - поделился Сергей Ильюхин.

«Уникальная российская разработка аварийного сброса воды в канализацию. Не имеет аналогов в мире», - заметил пользователь под ником Jazz Band.

«После трагедии заасфальтируют», - прокомментировала Ольга Сазонова.

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