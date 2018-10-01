В сети опубликовали видео первого снега в Брянске

В пятницу, 26 октября, жители Брянска и области увидели первый снег, многие люди настолько были рады, что запечатлели его на видео и опубликовали в соцсетях.

Как сообщают синоптики региона, 27 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Днем и ночью местами небольшие (до 2 мм) осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4ºC…+1ºC, днём +6ºC…+11ºC», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.