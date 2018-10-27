Троих граждан Азербайджана брянский суд приговорил к колонии
Прокурор Злынковского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу трех граждан Азербайджана; суд признал их виновными в незаконном пересечении государственной границы.
Инцидент произошел в апреле 2018 года. Обвиняемые оформили новые паспорта с измененными установочными данными, поскольку ранее в отношении их органы государственной власти приняли решения о нежелательности пребывания в России.
Сперва на самолете они прилетели в Беларусь, затем на машине через стационарный контрольный пункт, расположенный в границах села Красный Камень Злынковского района, попали в Россию. Тут их задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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