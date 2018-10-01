В Унече нарушили права человека с ограниченными возможностями

Прокурор Унечского района обратился в суд с исковым заявлением на местную администрацию, которая не проследила за тем, что одна из управляющих компаний нарушила права инвалида-колясочника.

Как выяснилось, инвалиду первой группы отказали в оборудовании пандуса во многоквартирном доме. Такой ответ заявителю предоставила управляющая компания, сотрудники которой объяснили, мол, установка этого объекта в доме невозможна.

Ревизия, проведенная прокуратурой, показала нарушения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона Брянской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Брянской области».

В итоге прокурор внес представление главе районной администрации. Однако такая мера не дала нужного результата, поэтому был подан иск в суд об обязании администрации Унечского района принять меры по беспрепятственному доступу в жилище человеку с ограниченными возможностями.

Суд требования прокурора удовлетворил.

Решение исполнили. Пандус установлен.