В Унече нарушили права человека с ограниченными возможностями
Прокурор Унечского района обратился в суд с исковым заявлением на местную администрацию, которая не проследила за тем, что одна из управляющих компаний нарушила права инвалида-колясочника.
Как выяснилось, инвалиду первой группы отказали в оборудовании пандуса во многоквартирном доме. Такой ответ заявителю предоставила управляющая компания, сотрудники которой объяснили, мол, установка этого объекта в доме невозможна.
Ревизия, проведенная прокуратурой, показала нарушения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона Брянской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Брянской области».
В итоге прокурор внес представление главе районной администрации. Однако такая мера не дала нужного результата, поэтому был подан иск в суд об обязании администрации Унечского района принять меры по беспрепятственному доступу в жилище человеку с ограниченными возможностями.
Суд требования прокурора удовлетворил.
Решение исполнили. Пандус установлен.
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