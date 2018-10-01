На Уральской в Брянске будет закрыт переезд

Железнодорожный переезд собираются закрыть в Брянске 2 ноября.

Как сообщили в ГИБДД области, проезд на объекте будет ограничен с восьми утра до пяти.

Водителям советуют объезжать участок, на котором планируется ремонт, по Московскому проспекту и улице Белобережской.

Напомним, железнодорожный переезд на нулевом километре ПК 1 по улице Уральской закрывали для движения автомобилей с 27 по 28 октября 2018 года.