Диспансеризация детей-сирот в Стародубе вызвала вопросы у прокуратуры

Главного врача Стародубской центральной больницы наказали и составили на него представление; все произошло после проверки, которую организовала прокуратура и выявила нарушения закона об охране здоровья граждан при проведении ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как выяснилось, был нарушен порядок проведения профилактического мероприятия - диспансеризации детей-сирот и детей.

«В нарушение Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним (их законным представителям) направление на диспансеризацию с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения не вручалось и не направлялось», - установили в прокуратуре.

Кроме этого, карту осмотра по завершении диспансеризации врачом, ответственным за ее проведение, несовершеннолетним и (или) их законным представителям не выдавали, что свидетельствует о том, что они не имеют информации о состоянии здоровья.