Диспансеризация детей-сирот в Стародубе вызвала вопросы у прокуратуры
Главного врача Стародубской центральной больницы наказали и составили на него представление; все произошло после проверки, которую организовала прокуратура и выявила нарушения закона об охране здоровья граждан при проведении ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как выяснилось, был нарушен порядок проведения профилактического мероприятия - диспансеризации детей-сирот и детей.
«В нарушение Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним (их законным представителям) направление на диспансеризацию с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения не вручалось и не направлялось», - установили в прокуратуре.
Кроме этого, карту осмотра по завершении диспансеризации врачом, ответственным за ее проведение, несовершеннолетним и (или) их законным представителям не выдавали, что свидетельствует о том, что они не имеют информации о состоянии здоровья.
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