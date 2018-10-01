Главе администрации Красногорского района досталось от прокурора

Представление главе администрации Красногорского района внес прокурор по причине нарушения законодательства о погребении и похоронном деле.

Как выяснила прокуратура, в упомянутом выше районе в течение нескольких лет не было специализированной службы по вопросам похоронного дела.

«Это, по закону, препятствует реализации права граждан на достойное погребение, в том числе делает невозможным исполнение законодательства о погребении умерших, личность которых не установлена», - отметил прокурор.

Нарушения уже устранены. На территории района определили специализированную службу по вопросам похоронного дела.