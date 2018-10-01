Во Мглине фирма по изготовлению надгробных памятников незаконно требовала деньги
Прокурор Мглинского района внес в адрес директора фирмы ООО «Ритком» представление за то, что он незаконно требовал оплату за изготовление надгробного памятника по увековечиванию бывшей несовершеннолетней узницы фашизма у местной жительницы.
Между ООО «Ритком» и заявительницей был заключен договор на изготовление и установку надгробного памятника по увековечиванию бывшей несовершеннолетней узницы фашизма (ее близкой родственницы) за счет денег федеральных органов исполнительной власти.
«Существенные условия заключенного договора не предусматривали и не возлагали на заказчика обязанности, связанной с осуществлением оплаты цены договора», - сообщили в прокуратуре.
Однако, несмотря на все это, компания стала требовать от женщины возмещения затрат.
Заявительница рассказала прокурору, что с руководителем фирмы не раз оговаривала тот момент, что памятник сделают бесплатно за счет бюджетных денег. Если бы такой беседы не было, она бы сразу отказалась от этого договора.
В прокуратуре пришли к выводу, что должностные лица ООО «Ритком» действовали незаконно по взысканию суммы оказанной услуги.
Устранение нарушений контролирует прокурор.
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