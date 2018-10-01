Жители улицы Карачижской в Брянске ежедневно утопают в грязи

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на ситуацию, которая образовалась на улице Карачижской из-за ремонта коллектора.

По утверждению женщины, поскольку коммунальщики ведут работы, улица превратилась в настоящее болото.

«Из-за ремонта коллектора по ул. Карачижской нам приходится каждый день преодолевать препятствия по пути в детский сад №23 «Хоровод», который находится по ул. Урицкого 140. Родители и их дети буквально утопают в грязи, которую «размесили» машины», - пояснила очевидец.

Дама также спрашивает, куда ей обращаться для решения этого вопроса. Говорит, что в местную администрацию уже писала, но там никакой реакции на заявление не было.

«Закупайтесь резиновыми сапожками!!! Вас не поймёшь – делают - плохо, не делают - тоже плохо! Да, сейчас администрация приедет и тротуарную плитку положит, чтобы вам было удобно в садик ходить!», - прокомментировала Тина Маслова.

«Сегодня там «месила» с сыном, а какие вы меры предпримите? Для некоторых - это единственный путь к детскому саду, еще не хватало, чтоб его перекрыли. Я заметила, что там больше местные жители и «размесили» эту грязь», - заметила Ольга Шеина.