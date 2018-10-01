Поиск по сайту
Поиск по сайту

Жители улицы Карачижской в Брянске ежедневно утопают в грязи

Опубликовано Сегодня, 14:43

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на ситуацию, которая образовалась на улице Карачижской из-за ремонта коллектора.

По утверждению женщины, поскольку коммунальщики ведут работы, улица превратилась в настоящее болото.

«Из-за ремонта коллектора по ул. Карачижской нам приходится каждый день преодолевать препятствия по пути в детский сад №23 «Хоровод», который находится по ул. Урицкого 140. Родители и их дети буквально утопают в грязи, которую «размесили» машины», - пояснила очевидец.

Дама также спрашивает, куда ей обращаться для решения этого вопроса. Говорит, что в местную администрацию уже писала, но там никакой реакции на заявление не было.
«Закупайтесь резиновыми сапожками!!! Вас не поймёшь – делают - плохо, не делают - тоже плохо! Да, сейчас администрация приедет и тротуарную плитку положит, чтобы вам было удобно в садик ходить!», - прокомментировала Тина Маслова.

«Сегодня там «месила» с сыном, а какие вы меры предпримите? Для некоторых - это единственный путь к детскому саду, еще не хватало, чтоб его перекрыли. Я заметила, что там больше местные жители и «размесили» эту грязь», - заметила Ольга Шеина.

Фото
 950
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Жительница Брянска пожаловалась на забитую ливневку
  • Дорога по Литейной превратилась для брянцев в настоящее испытание
  • Жительница Бежицкого района пожаловалась на отсутствие тротуара
  • В Брянске начинается ремонт дороги по улице Карачижской
  • Жители Карачижской улицы в Брянске воюют с водителями спецтехники
    •
    Новости регионов
    По страницам истории
    15:24:12 31-10-2018
    До начала большого уикенда всего два дня, самое время задуматься, как провести время с пользой для ума и сердца. «Комсомолка», побывавшая в пресс-туре для региональных СМИ, посвященному развитию внутреннего туризма, предлагает отправиться в увлекательное путешествие по холмам истории и культуры Смоленска и его окрестностей.  
    Женщина угодила под авто на Дзержинского в Смоленске
    08:53:06 31-10-2018
    Авария на улице Дзержинского в Смоленске случилась днем 30 октября, пострадала женщина.
    В администрации Вяземского района прокомментировали ситуацию с освещением набережной
    15:31:55 30-10-2018
    30 октября в паблике «Черный список. Вязьма» появилась информация от местных жителей о том, что освещение на недавно отремонтированной набережной в райцентре пропало.
    Расписание пригородных поездов в Смоленском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства
    15:14:58 30-10-2018
    В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.
    В Вязьме на недавно отремонтированной набережной пропало освещение
    08:10:09 30-10-2018
    Жители Вязьмы пожаловались в паблик «Черный список» на отсутствие освещения на набережной, которую недавно отреконструировали.
    Эксплуатационное локомотивное депо Смоленск отмечает 150-летие
    15:51:00 29-10-2018
    Торжественное собрание, посвященное 150-летию эксплуатационного локомотивного депо Смоленск, одного из старейших железнодорожных предприятий на Московской железной дороге, состоялось во Дворце культуры железнодорожников.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Диспансеризация детей-сирот в Стародубе вызвала вопросы у прокуратуры
    Сегодня, 16:30
    Главе администрации Красногорского района досталось от прокурора
    Сегодня, 16:00
    Во Мглине фирма по изготовлению надгробных памятников незаконно требовала деньги
    Сегодня, 15:45
    Из мусорки в Володарском районе едят коровы
    Сегодня, 15:00
    В Бежицком районе срезали все качели на детских площадках – соцсети
    Сегодня, 14:43
    Жители улицы Карачижской в Брянске ежедневно утопают в грязи
    Сегодня, 14:30
    Подозреваемый в грабеже у пожилой соседки задержан в Трубчевске
    Сегодня, 13:59
    Цеху деревообработки в Новозыбкове причинен ущерб в 250 тыс рублей
    Сегодня, 13:13
    Нелепое ДТП случилось в Брянске
    Сегодня, 12:36
    В Клинцах появился физкультурно-оздоровительный комплекс
    Сегодня, 12:21
    Некоторые троллейбусные маршруты отменят в Брянске
    Сегодня, 11:36
    В поселке Белая Березка дебошир по лицу ударил полицейского
    Сегодня, 11:25
    Медучреждения Брянской области приводят в порядок
    Сегодня, 10:55
    Прокурор наказал администрацию Комаричского района
    Сегодня, 10:26
    В Брянске пенсионер на «ВАЗе» сбил 12-летнюю школьницу
    Сегодня, 09:31
    Шокирующая история: брянец пытал 65-летнего соседа утюгом
    Сегодня, 08:47
    Пешеходную дорожку в Брянске разрушили большегрузы
    Сегодня, 08:15
    Двадцать одну машину скорой помощи получит Брянщина до конца 2018-го
    Сегодня, 08:04
    Площадки для воркаута поставят во всех уголках Брянска
    Сегодня, 07:53
    Огнеборцы тушили в Фокинском районе пожар
    Вчера, 17:01
    В Унече нарушили права человека с ограниченными возможностями
    Вчера, 16:33
    На возведение Дворца единоборств Брянщина получит деньги
    Вчера, 16:30
    В Клинцах произошел пожар
    Вчера, 16:11
    На Уральской в Брянске будет закрыт переезд
    Вчера, 15:55
    67-летний брянец угодил в больницу из-за автомобилиста на «ВАЗе»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:31
    Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» 1
    Вчера, 18:39
    «Мы с тобой одной крови». Как актёры цирка приручают диких зверей?
    Вчера, 15:30
    «Ростелеком» расширил возможности «Умного дома» 1
    Вчера, 11:44
    Экспортно ориентированные предприятия малого и среднего бизнеса Брянской области представят свою продукцию на международной выставке «Охрана, безопасность и противопожарная защита» в Ташкенте.
    Вчера, 11:18
    «Мираторг» направил  свыше 350 тысяч рублей  на компьютеризацию Шаблыкинской средней школы  имени А.Т. Шурупова 1
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    В Брянске пожаловались на педиатра городской больницы №2
    Происшествия На дорогах
    В Брянске «автохамы» устроили беспредел на одном из перекрестков
    Происшествия О главном
    Трагедия в Жуковке: 26-летний молодой человек угодил под поезд
    Происшествия На дорогах
    В Дятьковском районе по дорогам гоняет лихач на иномарке
    Происшествия Новость дня
    Жителя Жуковки изолировали от общества за развращение подростков
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли рекламировать пиво?

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

    Ростелеком новости
    Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

    С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства

    Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.

    МРСК новости
    Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в Твери

    Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в ТвериЧлены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.