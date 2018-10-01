В Бежицком районе срезали все качели на детских площадках – соцсети
В одной из соцсетей 30 октября появилась информация о том, что в Бежицком районе во дворах жители срезали качели на детских площадках, причина – им мешала детвора, которая на них каталась.
Автор поста, который решил остаться анонимным, сказал, что речь идет о дворах около «Мечты».
«В Бежице на Мечте во дворах срезали все качели, это сделали жители этого же дома, им мешали дети которые катались», - сообщил очевидец. Процесс срезания аттракционов он зафиксировал на видео и опубликовал.
«Смазать не могли?», - спросил Валентин Можаев.
«Заявление за порчу имущества и видео приложить в качестве доказательства», - порекомендовал Димтрий Гузенков.
«Так интереснее.Теперь у пацанов есть возможность ближе познакомиться со ст. 167 УК РФ», - заметил Кирилл Макаров.
Фото скриншот видео https://vk.com/cp_32?w=wall-118064134_54431
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