Из мусорки в Володарском районе едят коровы
В соцсетях очевидцы 31 октября опубликовали фотографию, на которой запечатлены коровы, поедающие мусор из недавно образовавшейся свалки.
Речь идет о мусорке на улице Фрунзе. На снимке видно, что это просто скопление мешков с отходами около забора частного сектора. По всей видимости, за ними давно не заезжал мусоровоз. Наверное, говорят местные жители, в переполненных пакетах много органики, поэтому коровы с удовольствием жуют попавшуюся еду.
«Нежданчик для поклонников мейнстрима, животные на Володарке», - прокомментировал увиденное Максим Рабинович.
«Попросили мы корову: «Дай нам молока парного! - А корова отвечала - Мусор уберу сначала!», - пошутила в рифму Алена Корнилова.
«Вот негодяйки - хозяевам придется раскошелиться на визит ветврача», - заметила Наталья Черникова.
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