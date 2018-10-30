Проезд авто закроют на полтора месяца в Фокинском районе

С 1 ноября по 12 декабря в Фокинском районе Брянска ограничат движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет закрыта проезжая часть от дома № 83А в переулке Московском до дома № 1А по Московскому проезду.

Изменится схема движения автобуса № 21А, который следует по маршруту «Брянск-II - станция Брянск-Восточный» в районе проезда Московского.