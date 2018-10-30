В поселке Путевка на ферме по разведению птиц выявили антисанитарию
Брянский прокурор подал иск в суд на ПАО «Снежка» по разведению сельскохозяйственной птицы, причина – на предприятии выявили нарушения ветеринарного закона.
Ферма расположена в поселке Путевка Брянского района. Проведя проверку, прокуратура установила, что внутрихозяйственные дороги предприятия, которые ведут к птичникам, кормоскладам, месту сбора и хранения биологических отходов, цеху убоя птицы, находятся в ненадлежащем состоянии. Кроме этого, при входе в консервно-колбасный цех, кормосклад нет кюветов с дезинфицирующим раствором. На территории предприятия имеется открытый искусственный водоем; дороги, используемые для вывоза или выноса помета, отходов инкубации, павшей птицы и отходов, не обеспечены различимой маркировкой и обозначениями.
«Брянский районный суд, куда природоохранный прокурор обратился с иском, обязал ПАО «Снежка» устранить нарушения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
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