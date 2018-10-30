Более 160 тыс рублей заплатят брянские осужденные 11 пострадавшим во время преступлений

Прокуратура Погарского района инициировала взыскание с осужденных деньги, которые были израсходованы на лечение пострадавших от преступлений.

Как выяснил прокурор, в 2018 году во время совершения преступлений получили травмы 11 человек. Больницы на их лечение потратили более 160 тыс рублей, эти деньги полностью возместил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона.

«Прокуратура направила в суд 11 исков на тему взыскания потраченных на лечение денег с 11 осужденных, документы находятся на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.