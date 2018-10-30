Брянцы обсудили в соцсетях ноу-хау на остановке «Автовокзал»
Электронное табло появилось на остановке «Автовокзал» в Брянске, эту тему уже успели обсудить местные жители в соцсетях.
Автор фото Ольга Иванова спросила других пользователей: «Кто-нибудь сверял? По графику ходят?».
Брянцы, не ответив на конкретный вопрос, лишь оставили комментарии, приправив их сарказмом.
«Ничего себе у вас там прогресс, стоило на полтора месяца уехать», - пошутила Евгения Михнович.
«Ну ... теперь движение наладится!», - заметил Александр Козлов.
«Торжественное открытие было?», - спросил пользователь под ником Дмитрий Дмитрий.
Алексей Мирный выразил не очень оптимистичное мнение по поводу такой «обновы», мол, интересно, что будет раньше, столб упадет, или табло сломается.
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