Еще один ресторан фастфуда появился в Брянске

Очередной ресторан быстрого питания Burger King открыли в Брянске на Красноармейской около торгового центра «Мельница».

Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Заведение общественного питания будет работать круглые сутки, также в нем смогут питаться автомобилисты.

Говорят, что это уже второй ресторан этой сети, первый расположен в ТРЦ «Аэропарк».

Там также поставили стойку другой конкурирующей сети KFC. Около автовокзала – это первое заведение для быстрого питания.

Брянцы с возмущением обсудили появление еще одного ресторана фастфуда.

«Сейчас большинство людей за полезное питание. Лучше б магазин такой открыли», - заметила Anastasya Pribylnova.

«Денег нет, но почти все едят фастфуд. Логика», - прокомментировал Виктория Гапоненко.

«Лучше бы что-то другое открыли, этих фастфудов и так полно на каждом углу», - подчеркнула Наталья Кот.