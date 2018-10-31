Еще один ресторан фастфуда появился в Брянске
Очередной ресторан быстрого питания Burger King открыли в Брянске на Красноармейской около торгового центра «Мельница».
Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Заведение общественного питания будет работать круглые сутки, также в нем смогут питаться автомобилисты.
Говорят, что это уже второй ресторан этой сети, первый расположен в ТРЦ «Аэропарк».
Там также поставили стойку другой конкурирующей сети KFC. Около автовокзала – это первое заведение для быстрого питания.
Брянцы с возмущением обсудили появление еще одного ресторана фастфуда.
«Сейчас большинство людей за полезное питание. Лучше б магазин такой открыли», - заметила Anastasya Pribylnova.
«Денег нет, но почти все едят фастфуд. Логика», - прокомментировал Виктория Гапоненко.
«Лучше бы что-то другое открыли, этих фастфудов и так полно на каждом углу», - подчеркнула Наталья Кот.
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