В соцсетях для брянцев устроили опрос на тему «Жука» на набережной

Жители Брянска обсудили в одной из соцсетей недавно установленный на набережной областного центра памятник «Жук», многим брянцам, по всей видимости, он не пришелся по душе.

В сети на тему «Жука» устроили целый опрос:

«На набережной недавно установили новую скульптуру Жука. Когда-то там стояли дельфины. Голосуй, кто лучше?»

По словам местных жителей, ни памятник «Дельфины», ни «Жук» не вызывают восторга, поскольку созданы без души, заметил один из пользователей.

«Ни то, ни другое! Позорище!» - прокомментировал Леонид Песиков.

«Колорадского жука?» - с возмущением спросила Наталья Степанова.

«Дельфинчики теперь радуют жк «Речной», а набережная пусть наслаждается прекрасным жуком», - заметил пользователь под ником Alex Ru.

«Маразм крепчал», - заметила Мара Емельяненко.

«Это жук? Убожество. За этого «жука» по документам прошли тысячи сотен, а по факту три копейки. Очередной способ отмывания денег!» - подчеркнула Валентина Гайдукова.

Некоторым брянцам понравились оба памятника. По их словам, фигуры надо менять чаще, чтобы было интереснее.

«К чему опрос, пусть меняют каждый год, красиво, и детям интересно, что мы то, у меня дочь рада до ужаса жуку, так же, как и будет рада другой скульптуре, которую установят», - написал Онуфрий Шмаляков.

«Лично мне нравится и то, и другое!!! Мне нравится все, что не уныло и не однотипно», - выразила мнение Жанна Амелина.