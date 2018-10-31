В Брянске продают хлеб с «повышенным содержанием железа» - соцсети
Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на хлеб, который купила в одном из магазинов города, начинка, заверила она, весьма удивила.
Дабы не быть голословной, девушка опубликовала фотографию хлеба. На снимке видно, что в продукте находится большой шуруп.
«Мало того, что хлеб из … делают, так еще и артефакты попадаются», - заметил Максим Головачев.
«Это бонусы», - пошутил пользователь под ником Vladislove Сухочёв.
«С повышенным содержанием железа», - подчеркнул Влад Соколов.
«Возьми и спеки лучше, вместо того, чтобы фоткать его!», - посоветовал Николай Марченко.
«Один раз брал в «Пятерочке» хлеб Бежицкого хлебокомбината. Так есть не стал. Он натурально с песком был», - поделился опытом неудачной покупки Николай Сырбу.
Напомним, брянцев кормят хлебом с удивительной начинкой.
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