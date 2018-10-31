В Бежицком районе «Брянскспецстрой» нарушил трудовое законодательство

Директора фирмы «Брянскспецстрой» привлекли к административной ответственности за нарушение трудового закона по отношению к подчиненным, соответствующее постановление составил прокурор.

Как показала ревизия, сотрудникам организации зарплату выплачивали раз в месяц, а это, по закону, нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата должна выплачиваться своевременно и не реже, чем каждые полмесяца.

Нарушения устранены. Заработную плату сотрудники организации получают два раза в месяц 15 и 30 числа.