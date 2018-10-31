Переезд закроют в Навле
423-й километр закроют в Навле 9 ноября с восьми утра до пяти вечера.
Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД. Водителям участок, на котором планируется ремонт, советуют объезжать через 421-й километр.
Маршрут автомобилистам следует планировать заранее, добавили в Госавтоинспекции.
Напомним, С 1 ноября по 12 декабря в Фокинском районе Брянска ограничат движение транспорта.
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