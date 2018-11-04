Актер Василий Лановой побывал в Стародубе
Знаменитый актер Василий Лановой посетил Стародуб по приглашению брянского губернатора Александра Богомаза во время патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».
Жители города радушно встретили легендарного артиста. Свое общение с аудиторией актер начал с рассказа о движении «Бессмертного полка». По его словам, оно замечательное и «очень народное».
Василий Лановой уверен, что память о победе необходимо хранить для нового поколения. Артист читал горожанам поэзию, пел, поведал о своей жизни и творческой деятельности.
Гостя руководство области и города Стародуб поблагодарили за визит. Лановому вручили медаль «75 лет освобождения Стародуба от немецко-фашистских захватчиков». Артист, в свою очередь, подарил заместителю губернатора Александру Коробко и руководителям города книги, а также свои портреты.
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