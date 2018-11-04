Микробиологическая лаборатория появится в Брянской городской больнице №1

В Брянской городской больнице №1 построят микробиологическую лабораторию, 4 ноября по этому поводу объект посетило руководство области.

Под лабораторию в больнице отвели здание патологоанатомического корпуса. Работы начали в июле 2018 года. Тогда же из регионального бюджета выделили 23, 6 млн рублей, на покупку оборудования – 11, 7 млн. 40% от общего объема работ уже выполнили, объект собираются сдать в 2018 году.

По словам специалистов, микробиологическая лаборатория даст возможность проводить бактериальные исследования у пациентов перинатального центра, городской больницы № 1, а также лечебных учреждений Бежицкого района.