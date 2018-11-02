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В Володарском районе днем горели фонари

Опубликовано Сегодня, 14:57

Жители Володарского района были возмущены тем, что днем 6 ноября на улицах Никитинской и Калинина горели фонари.

Как рассказали в Брянской городской администрации, свет не выключили, поскольку сотрудники «Дорожного управления» начали ремонтировать наружное освещение вдоль трассы на границе Советского и Володарского районов. Ведь только таким образом специалисты могут обнаружить перегоревшие лампочки, а также другие поломки.

Фонари, пообещали в мэрии, отключат после окончания проверки.

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