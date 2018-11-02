Детский телефон доверия продолжает работать в Брянске

В Брянске можно воспользоваться телефоном доверия для детей, подростков и их родителей;8-800-2000-122 – единый номер психологической помощи, на который можно бесплатно сделать звонок из любого населенного пункта со стационарного или мобильного телефона.

К единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-800-2000-122 в Брянске подключили четыре учреждения: ГБУ СО Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Брянска», Брянский областной психологический центр и МБУ «Центр «ЛадьЯ», ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Брянска».

Звонки на телефон доверия бесплатные и анонимные. Линия психологической помощи работает круглосуточно.

По словам экспертов, с января по ноябрь было зарегистрировано 487 телефонных обращений жителей Брянска и области. Возраст граждан, которые позвонили в службу от 7 лет и больше.

«Темы обращений разнообразны: трудности установления взаимоотношений в группе сверстников, трудности общения с родителями, сложности в школе, состояние здоровья и другие», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Каждому позвонившему была оказана психологическая помощь.