Детский телефон доверия продолжает работать в Брянске
В Брянске можно воспользоваться телефоном доверия для детей, подростков и их родителей;8-800-2000-122 – единый номер психологической помощи, на который можно бесплатно сделать звонок из любого населенного пункта со стационарного или мобильного телефона.
К единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-800-2000-122 в Брянске подключили четыре учреждения: ГБУ СО Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Брянска», Брянский областной психологический центр и МБУ «Центр «ЛадьЯ», ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Брянска».
Звонки на телефон доверия бесплатные и анонимные. Линия психологической помощи работает круглосуточно.
По словам экспертов, с января по ноябрь было зарегистрировано 487 телефонных обращений жителей Брянска и области. Возраст граждан, которые позвонили в службу от 7 лет и больше.
«Темы обращений разнообразны: трудности установления взаимоотношений в группе сверстников, трудности общения с родителями, сложности в школе, состояние здоровья и другие», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Каждому позвонившему была оказана психологическая помощь.
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