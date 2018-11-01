Брянцы проверят свои знания в английском языке

Акцию «Диктант на английском языке» проведут в Брянске в областной научной универсальной библиотеке имени Ф. И. Тютчева.

В мероприятии будут участвовать школьники и студенты. Об этом сообщили в учреждении. Диктант пройдет в три часа дня 16 ноября.

Участников поделят на три группы: 8-9 классы, 10-11 классы, 1-2 курсы. Каждая категория будет писать аутентичный текст соответствующего уровня сложности.

Организаторы - кафедра теории английского языка факультета иностранных языков БГУ имени академика И. Г. Петровского и библиотека Тютчева.

Напомним, жители Брянщины проверят знания по географии.