Работников центральной больницы Суража наказали

Прокурор Суражского района обнаружил факт нарушения прав женщины, которая страдает сахарным диабетом, на бесплатное обеспечение медицинскими изделиями.

Как показала проверка, медработники больницы Суражского района отказали гражданке-инвалиду в выписке рецепта на необходимые ей в связи с заболеванием тест-полоски для постоянного контроля течения болезни.

«Согласно законодательству, лицам данной категории медицинские изделия отпускаются по рецептам бесплатно», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор района внес в лечебное учреждение представление, которое уже рассмотрели и удовлетворили.

Нарушенные права восстановлены, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.