В Белых Берегах ликвидировали семь свалок

Прокурор проверил сведения, размещенные в СМИ о вывозе сгоревшей на фабрике в Белых Берегах мебели в лес.

Как показала проверка, работники «Брянского лесничества» не контролировали должным образом территорию, и на участке гослесфонда Снежетьского участкового лесничества (бывшее Белобережское) образовались семь несанкционированных навалов древесных отходов со следами горения общим объемом около 60 кубометров.

«Прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности, внеся представление на директора «Брянского лесничества», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Несанкционированные свалки древесных отходов ликвидировали, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.