Обнаженная девушка прогулялась по улице Калинина в Брянске

Соцсети 7 ноября просто взорвало от комментариев, высказанных в адрес девушки, устроившей по улицам Брянска прогулку в костюме Евы.

В сети уже опубликовали видео и много фотографий необычной прогулки раздетой жительницы.

По словам свидетелей, сперва она шла по лестнице к набережной, затем направилась в Фокинский район.

Очевидцы высказывали разные мнения по поводу увиденного: что девушка может быть нудисткой, неадекватной или просто проигравшей пари.

«Либо она проспорила, проиграла в карты, либо у ее проблемы с головой», - подчеркнула Юлия Честная.

«Почему ей никто не предложил прикрыться - вот что страшно. Девушку, возможно, голышом кто-то выставил из дома», - прокомментировала Наталья Фрунзикова.

«А потом говорят, почему русских женщин считают не хорошими, мягко говоря, потому что творить такую дичь и подобное позволяют себе, не зная границ приличия!», - заметил Иван Иванов.

Многие брянцы заметили, что не совсем верно шутить над человеком, не зная о том, что у него произошло.

Как рассказали жители Брянска, «нудистка» дошла до моста между Фокинским и Советским районами.