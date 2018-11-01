Обнаженная девушка прогулялась по улице Калинина в Брянске
Соцсети 7 ноября просто взорвало от комментариев, высказанных в адрес девушки, устроившей по улицам Брянска прогулку в костюме Евы.
В сети уже опубликовали видео и много фотографий необычной прогулки раздетой жительницы.
По словам свидетелей, сперва она шла по лестнице к набережной, затем направилась в Фокинский район.
Очевидцы высказывали разные мнения по поводу увиденного: что девушка может быть нудисткой, неадекватной или просто проигравшей пари.
«Либо она проспорила, проиграла в карты, либо у ее проблемы с головой», - подчеркнула Юлия Честная.
«Почему ей никто не предложил прикрыться - вот что страшно. Девушку, возможно, голышом кто-то выставил из дома», - прокомментировала Наталья Фрунзикова.
«А потом говорят, почему русских женщин считают не хорошими, мягко говоря, потому что творить такую дичь и подобное позволяют себе, не зная границ приличия!», - заметил Иван Иванов.
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