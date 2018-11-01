На Южной в Брянске отремонтировали несуществующие ямы – соцсети
В одной из соцсетей житель Брянска пожаловался на ремонт несуществующих ям, который провели коммунальщики на улице Южная.
По словам Александра Балацинова, рабочие насыпали щебня с гудроном и испортили хорошую дорогу.
«Брянск. Улица Южная, ремонт несуществующих ям, насыпали щебня с гудроном или с битумом, неважно, проблема в том, что все это застыло, и вот этим вот всем рукоделием испортили хорошую дорогу и так по всей улице!», - поделился автор поста.
«Идиотизм. Может, они адресом ошиблись, с соседней улицей перепутали», - заметила Елена Воробьева.
«Вообще-то трещины заделали. Объяснять надо, зачем? Чтобы, когда мороз, воду, которая там скапливается, не расперло, и соответственно трещины не увеличились, как в свое время на той же Ново-Советской - на пожарке. Нытики вы!», - прокомментировал пользователь под ником Петруччо Сухоруков.
Фото - скриншот с видео, ссылка на которое находится ниже.
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