Дорогу на Романа Брянского откроют 9 ноября

Улица Романа Брянского почти готова для движения, 9 ноября ее собираются проверить и открыть.

Об этом сообщил глава города Александр Хлиманков. Новую дорогу полностью привели в порядок. На ней есть асфальт, пешеходные дорожки, ограждения, ливневка и освещение. Необходимо только правильно организовать движение.

Как рассказали в пресс-службе Брянского горсовета, дорогу предназначили для разгрузки Авиационной улицы, а также для упрощения выезда на смоленскую трассу.

В ближайшие дни чиновники поставят знаки, с помощью которых машины смогут выезжать и въезжать с улицы Романа Брянского на Авиационную с правым поворотом, таким образом не будет заторов.

В 2019 году приведут в порядок саму Авиационную, ее расширят.