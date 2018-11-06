Сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам «переобуться»

Поменять летнюю резину на зимнюю настоятельно рекомендует автовладельцам в Госавтоинспекции Брянска.

Производители же зимних шин советуют установить их при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течение, как минимум, недели.

По словам специалистов, своевременная смена резины даст возможность водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, которые связаны с неблагоприятной погодой. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество ДТП.

Сотрудники ГИБДД говорят, что водителям также надо психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

«Следует воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», - напоминают сотрудники ГИБДД.

Внимательными водителям надо быть на проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках.

Автомобилисты всех категорий обязаны наклеить или другим способом прикрепить сзади транспорта знак «Шипы». Условие, при котором должен быть знак – наличие шипов в покрышках. При этом достаточно хотя бы одного шипа, чтобы такая обязанность появилась.